Славится Шумерля талантливой молодежью: стипендиатам Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность вручили соответствующие свидетельства

Одно из главных достояний каждой территории – это ее молодежь. Те, на кого всегда возлагаются главные надежды. Те, кому предстоит строить будущее страны.

И Шумерле здесь есть чем гордиться. Достижения нашей одаренной молодежи, которая регулярно добивается значительных успехов в науке, спорте, творчестве и общественной жизни, не могут не радовать.

Их таланты удивительны и многогранны. А имена многих из них громко звучат и за пределами республики. В общественной деятельности, в творчестве и искусстве, в спорте и науке они двигают наш регион вперед и дают нам немало поводов для гордости.

Радует и то, что многие из стипендиатов прошлых лет сегодня уже стали не просто одаренными детьми, а грамотными молодыми специалистами, которые создают сегодняшний день города.

Ежегодно, молодежь, достигшая значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании, традиционно становится стипендиатами Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. В 2022 году обладателями стипендий стали 19 шумерлинцев:

— воспитатели дошкольных образовательных учреждений и педагоги школ: Анисимова Ксения Игоревна, воспитатель детского сада № 4 «Ладушки»; Бочарова Людмила Викторовна, педагог-психолог гимназии № 8; Чимрова Екатерина Александровна, учитель-логопед детского сада № 16 «Рябинушка»; Ширшонкова Елена Сергеевна, воспитатель детского сада № 16 «Рябинушка»; Юкланова Светлана Станиславовна, педагог-психолог детского сада № 14 «Солнышко»;



— обучающиеся общеобразовательных учреждений города: Бородавина Анастасия Юрьевна, учащаяся гимназии № 8; Надеждин Роман Михайлович, учащийся гимназии № 8; Пронина Дарья Леонидовна, учащаяся школы № 2; Федорова Анастасия Александровна, учащаяся школы № 1; Чебутаев Андрей Ренатович, учащийся школы № 2;



— учащийся Детской школы искусств №1 Сливницын Александр Вадимович;



— спортсмены детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Толстов Алексей Михайлович и Федулов Семен Сергеевич;



— журналисты-волонтеры благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования города Шумерля «Творчество детям» Уланов Никита Олегович и Ясков Евгений Сергеевич;



— студенты Шумерлинского политехнического техникума А. Косова и И. Николаев.

Им в торжественной обстановке депутат Государственого Совета Чувашской Республики Леонид Пронин, глава города Шумерля — председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин, военный комиссар города Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров вручили соответствующие свидетельства.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.