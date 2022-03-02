Парламентарии Чувашии: спецоперация — не война, а защита от военных угроз

Украинско-западная фабрика лжи клепает все новые и новые фейки, стремясь перевернуть правду о спецоперации на Украине с ног на голову. Разумеется, в свою пользу. Эти действия призваны запутать и деморализовать россиян. Сегодня мы попросили высказать свое мнение о происходящих событиях парламентариев Чувашии.

Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов:

— Я, как врач, каждый день жду, чтобы было как можно меньше кровопролития на Украине, чтобы скорее там наступил мир.

Но все мы видели на протяжении долгих восьми лет, как жители Луганской и Донецкой республик были жертвами необъявленной войны. И только за то, что не поддержали государственный переворот на Украине, за то, что хотели говорить на родном русском языке.

То, что происходит сегодня – завершение этой войны. Это избавление России от военных угроз, которые НАТО последовательно создавала и наращивала у наших границ.

Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и экологии Алексей Шурчанов:

— Мы все заинтересованы в том, чтобы жить в мире, покое и согласии. Денацификация и демилитаризация Украины — вынужденное решение Президента России, это самозащита нашего государства. Уверен, большинство граждан России сегодня одобряют решение Президента. Путин чётко, ясно и понятно озвучивает позицию страны — пора поставить точку и прекратить нарушение международного порядка. Поэтому главная цель спецоперации — обеспечить безопасность границ, покончить с геноцидом и фашизмом на Украине — должна быть достигнута.

Заместитель Председателя Государственного Совета — председатель Комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов:

— Разделяю позицию Президента России Владимира Путина, правительства, как и большинство россиян. Вооруженные силы встали на защиту граждан нашей страны, ее границ, на защиту жителей Донбасса, подвергавшихся геноциду со стороны украинских властей. Эта спецоперация — миротворческая, потому что Россия, как свидетельствует история, никогда не была захватчиком. Мы сильная, миролюбивая, многонациональная страна. У нас в Чувашии, в России налажена мирная жизнь между разными народами, разными конфессиями, населяющими Россию. И другим государствам нужно у нас поучиться.

Депутат Госсовета Чувашии Николай Малов:

— Друзья, нет слов. Братский украинский народ, вложивший столько сил в победу над фашизмом и отдавший за наше счастливое будущее миллионы жизней, сегодня стал заложником политических игр.

В Великую Отечественную войну каждый четвертый доблестно воевавший военнослужащий Красной Армии был украинцем, к сожалению, многие и многие отдали свою жизнь за Великую Победу.

Сегодняшняя спецоперация — это акция по спасению жизней людей в Донбассе и предотвращению нападения на Россию. И наш долг – сохранить мир и помочь нашим братьям.