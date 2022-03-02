В России запущен новый портал «Объясняем.рф». Он призван стать источником проверенной, официальной и максимально оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени. Об этом в своем видеообращении сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и средствах массовой информации размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. Поэтому Председателем Правительства принято решение о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф», — пояснил он.

На портале имеется несколько разделов.

В блоке «Вопрос-ответ» размещены ответы на самые распространенные вопросы граждан по всем сферам, от транспортного сообщения до работы учебных заведений. Раздел будет дополняться по мере поступления новых вопросов от граждан.

Самые актуальные новости исключительно от официальных источников найдут отражение в ленте новостей.

В разделе «Стопфейк» будут публиковаться опровержения недостоверной информации, которая появляется в социальных сетях.

Все важные памятки, инфографика и видео будут собраны в разделе «Полезные материалы».

Для вопросов граждан о текущей ситуации на ресурсе предусмотрена форма обратной связи. Также обращение можно будет направить через страницы «Объясняем.рф» в социальных сетях. Вопросы мониторят в постоянном режиме, ответы на них формируют максимально оперативно.

«Портал уже работает, — указал Дмитрий Чернышенко. - Призываю россиян и прибывающих в страну иностранных граждан ориентироваться на публикующуюся на нём информацию и не доверять непроверенным данным».

Минцифры Чувашии.