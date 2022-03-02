Информресурс «Объясняем.рф» уже работает в соцсетях и мессенджерах

Объясняем.рф — это новый портал с проверенной, официальной и оперативной информацией о социально-экономической ситуации в России. Сайт создан по инициативе Правительства РФ и поддерживается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог», чтобы помочь гражданам сориентироваться в море фейков и слухов, заполонивших медиапространство. Официальные каналы ресурса уже появились и в соцсетях.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Объясняем.рф работает по аналогии с уже известным порталом «Стопкоронавирус.рф». «Новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», — подчеркнул он.

Присоединиться к Объясняем.рф в Telegram можно по ссылке https://t.me/+tkVQClpPYes0ZTQy, в Viber https://invite.viber.com/?g2=AQAp6MUgQTByH07Ng7dOBCcs2Gric2EkPLB9qRIGDhnhC%2FUT%2Fz7kBw2hKPwTArUs, в Одноклассниках https://ok.ru/group/59702917333012 .

Добавим, АНО «Диалог» обеспечивает информресурс аналитикой актуальных вопросов, которые волнуют население, на основе обращений граждан в соцсетях. На них на портале отвечают представители органов власти, ответственные за работу в той или иной сфере: транспорт, здравоохранение, образование, социальная защита и т.д.

Для опровержения ложной информации здсь также есть рубрика «Стопфейк». Кроме того, скоро можно будет направить интересующий вопрос через форму обратной связи.

«Думаю, хорошо, что появился ресурс с проверенными данными. Сейчас вокруг стало много противоречивой информации. Иногда такое прочитаешь — даже давление подскакивает. Лично мне сейчас нравится читать новости в Вайбере или Телеграме. Хорошо, что Объясняем.рф есть в мессенджерах», — отмечает жительница Чебоксар Ольга Орлова.