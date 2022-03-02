В Шумерле состоялось торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Году выдающихся земляков в Чувашии

1 марта в Центре детского творчества города Шумерля прошло торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Году выдающихся земляков в Чувашии, старт которому был дан 25 января 2022 года.

На протяжении всего месяца во всех образовательных учреждениях в соответствии с планом месячника проходили различные мероприятия: конкурсы, соревнования, викторины, уроки мужества, классные часы, акции, мастер-классы и т.д. В сумме по всем учреждениям за период проведения городского месячника было организовано более 100 различных мероприятий военно-патриотического, спортивного и творческого характера. Учреждениями было охвачено 100% обучающихся всех возрастов, а в городских мероприятиях участниками стало более 1200 человек.

В начале мероприятия с приветственными словами к участникам и гостям мероприятия обратились глава администрации Валерий Шигашев, глава города Шумерля — председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин, военный комиссар города Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, которые отметили значимость патриотического воспитания подрастающего поколения.

Среди почетных гостей присутствовали депутат Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Пронин, заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Ирина Сасакина, ветераны боевых действий, члены Совета ветеранов г. Шумерля.

В ходе мероприятия состоялось награждение победителей и призеров в командных и личных конкурсах, проводимых в соответствии с планом месячника. Кульминацией стало награждение победителей конкурса «Активный юнармеец — 2022», которыми стали: Машинов Тимофей, обучающийся МБОУ «СОШ №1»; Грешнова Анастасия, обучающаяся МБОУ «СОШ №2»; Атрашкин Максим, обучающийся МБОУ «СОШ №3»; Садовский Яков, обучающийся МБОУ «СОШ №6»; Бакараев Дмитрий, обучающийся МБОУ «Гимназия №8»; Солкин Дмитрий, студент Шумерлинского политехнического техникума Минобразования Чувашии. Медали юнармейцы получи из рук ветеранов боевых действий.

Месячник завершился, однако военно-патриотическая работа с подрастающим и молодым поколением будет продолжена, сохраняя добрую память об историческом прошлом нашей большой страны.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.