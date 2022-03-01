Экспорт Чувашии ориентирован на страны Азии

Доля экспорта продукции республики в страны Евросоюза и США составляет менее 19 процентов.

Олег Николаев прокомментировал санкционное давление на Россию в связи с событиями на Украине.

Чувашия, как и другие регионы России, попадет под санкции из-за ситуации на Украине, заявил Глава Чувашии Олег Николаев. «Очень важно не паниковать. Надо дождаться пока введут все санкции, оценить их. Эту оценку мы будем вести с предприятиями, которые могут попасть под эти санкции. Эта работа началась, мы определили круг хозяйствующих субъектов, которые могут пострадать. Правительство сегодня находится в диалоге и в дискуссии, какие последствия могут быть», — отметил он.

Глава Чувашии выразил уверенность, что санкции для республики не будут настолько глобальными, потому что структура нашего внешнеторгового оборота больше нацелена на Азию, страны СНГ, в меньшей степени — Европа и Америка. Больше всего продукции Чувашия экспортирует в Казахстан (37,9%), Белоруссию (14,7%), Китай (5,5%).

На долю стран Евросоюза приходится 22,1% внешнеторгового оборота (138 млн долларов США), на долю США – 2% (12,4 млн долларов США).

Среди стран СНГ по объему внешней торговли с Чувашской Республикой Украина занимает: по экспорту — 5 место и по импорту — 2 место. Внешнеторговый оборот Чувашской Республики с Украиной по итогам 2021 года составил 16,2 миллионов долларов США, в том числе экспорт -7,5 миллионов долларов США, импорт — 8,7 миллионов долларов США.

Ранее в Отчете о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2021 год Олег Николаев констатировал, что внешнеторговый оборот республики, по предварительным данным, составил порядка 624 миллионов долларов США. «Примечательно, что мы последовательно приближаемся к его заветному положительному балансу, когда объемы экспорта превышают объемы импорта. Если в 2019 году сальдо внешнеторгового оборота составляло минус 127 миллионов долларов США, то уже в 2021 году – минус 21 миллион долларов США. То есть, разрыв внешнеторгового баланса сокращен за этот период более чем на 100 миллионов долларов США», — сообщил он.

Предприятия региона экспортируют химическую продукцию, продукцию машиностроения, электротехнику, продукты питания в 99 стран мира. Крупнейшие экспортеры – филиал АО Фирма «Август» «ВЗСП», ПАО «Химпром», АО «АККОНД», ООО «ДЕХИМ», ООО «Перкарбонат», АО «ЭЛАРА», ООО «ДЕБЕЛЕЙ», ООО «ЧЕТРА», ООО «Релематика», ООО «КЕРАМИКА», ООО «Группа компаний «ЭСТЕТ», АО «Чувашторгтехника», ООО «ЭЛИНОКС».

Минэкономразвития Чувашии.