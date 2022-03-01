При оплате проезда смартфоном по карте «Мир» в общественном транспорте Чувашии действует скидка 4 рубля

В общественном транспорте Чувашской Республики с 1 марта по 30 июня 2022 года проезд стоит на 4 рубля дешевле. Скидка доступна при оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон.

Карту «Мир» можно загрузить в смартфон с помощью одного из мобильных платежных сервисов: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

В акции участвует городской, пригородный и междугородний транспорт Чувашии, оборудованный терминалами для приема бесконтактных карт. В частности, автобусы, троллейбусы и маршрутные такси региональных привозчиков. При оплате проезда «Мир» с помощью мобильного платежного приложения сумма поездки списывается сразу с учетом скидки в 4 рубля.

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

«На сегодняшний день в Чувашии выдано почти 900 тысяч карт «Мир», и жители региона активно пользуются ими для оплаты повседневных покупок, в частности для оплаты поездок в транспорте. Так, в прошлом году общественный транспорт занимал вторую строчку по популярности оплат картами «Мир». За весь 2021 год в Республике было проведено свыше 17 миллионов платежей национальными картами в городском транспорте, в январе 2022 года – свыше 1,5 миллионов», — сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Акция проводится платежной системой «Мир» совместно с транспортным оператором ООО «ЕТК» и при поддержке руководства региона.

«Мы, конечно, поддерживаем эту социальную акцию. Общественный транспорт занимает лидирующие позиции по безналичной оплате картой «Мир». Это показывает социальную значимость и реальную востребованность сервисов безналичной оплаты в общественном транспорте. Пассажиры экономят на проезде, а перевозчики получают полную сумму за поездку. Надеемся, что акции станут регулярными», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

«Оператор безналичной оплаты проезда на территории Чувашской Республики — ООО «ЕТК» — технологически полностью готово к проведению акции», – сообщил представитель ООО «ЕТК».

Узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте www.mironline.ru (Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay) или обратившись в банк, выпустивший карту.

Справка

Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Участниками платежной системы «Мир» являются более 270 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются эмиссией карт «Мир», выдано свыше 113 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% за оплату покупок у ряда партнеров, скидки на проезд в транспорте ряда российских городов и др.

Карты «Мир» сегодня принимаются в 12 странах, еще в 2 странах проведены первые тестовые операции. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем 5 стран СНГ.

Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru

Минтранспорта Чувашии.