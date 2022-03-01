Кристина Майнина: Чувашия значительно укрепила позиции в рейтинге активности регионов России по освещению реализации нацпроектов

Информационное сопровождение реализации в Чувашии региональных проектов в 2021 году обсудили 28 февраля на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов озвучил результаты оценки региональных проектов с точки зрения информационного освещения реализации мероприятий региональных проектов на портале np.cap.ru и в федеральной автоматизированной системе сбора и распределения контента (СРК). Наивысший балл получили 12 региональных проектов, ответственными за реализацию которых являются Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минспорт Чувашии, Минтранс Чувашии. Из органов местного самоуправления отличились администрация г. Чебоксары, Моргаушского и Мариинско-Посадского районов.

В продолжение темы министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина рассказала о роли СМИ в информационном сопровождении реализации нацпроектов. По ее словам, за 2021 год на эту тему силами редакций республиканских и городских (районных) печатных изданий было подготовлено более 1600 материалов, творческие группы ГТРК «Чувашия» и НТРК Чувашии выдали в эфир порядка 500 телепрограмм и сюжетов. Целый ряд социально значимых проектов СМИ, посвященных теме реализации нацпроектов, получили грантовую поддержку в 2021 году, подчеркнула министр.

Министр напомнила, что в 2021 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и АНО «Национальные приоритеты», которые являются идейными вдохновителями информационного сопровождения реализации нацпроектов в России. Специально для пресс-служб органов власти был проведен обучающий семинар, где специалисты АНО поделились секретами подготовки качественных инфоповодов. Во многом благодаря этому Чувашской Республике удалось значительно укрепить свои позиции в рейтинге активности регионов России по количеству загруженных в систему СРК инфоповодов: с 31 места по итогам января Чувашия поднялась на 14 место по итогам декабря. Всего за прошедший год органами власти региона в системе было размещено более 1900 инфоповодов на тему реализации национальных проектов, указала министр.

Кристина Майнина обозначила, что с 2022 года меняется методика рейтингования активности субъектов Российской Федерации в системе СРК. Если раньше за основу брали количество загруженных инфоповодов, то теперь особое внимание будет уделяться качеству новостей. «Инфоповод должен отражать то, как реализация того или иного регионального проекта меняет к лучшему жизнь конкретного человека, героя. Это сделает инфоповод заметным для журналистов и материал обязательно найдет продолжение в федеральных массмедиа», — пояснила она.

Глава Чувашии Олег Николаев ввиду изменения методики оценки материалов в системе СРК предложил провести семинары или стратегические сессии для лиц, ответственных за информационное сопровождение нацпроектов в органах исполнительной власти и муниципалитетах. Он рекомендовал разобрать наиболее успешные кейсы и поискать пути усиления работы в данном направлении. «Нужно на доступном языке рассказывать людям о том, что происходит на уровне региональных и национальных проектов. Важно, чтобы люди понимали, что делается, зачем делается, когда это будет сделано, какие проблемы возникают, кто в них виноват и что мы будем делать, чтобы их устранить. Тогда мы будем получать сторонников, потому что, когда люди знают, что происходит, они будут включаться в реализацию национальных проектов, в те их составляющие, которые не требуют технологических подходов», – отметил Глава республики.

Минцифры Чувашии.