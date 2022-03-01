В Чувашии утвержден паспорт нового регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»

Ожидаемый эффект от реализации проекта – увеличение туристского потока.

На финансовое обеспечение в течение трех лет планируется направить свыше 277 миллионов рублей, большая часть из федерального бюджета. До конца этого года в республике намерены реконструировать защитные сооружения на реке Волга, московскую набережную, построить инженерную инфраструктуру грязелечебницы санатория «Чувашия-курорт». Параллельно начнется проектирование причальных стенок в Козловке и Мариинском Посаде.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что сейчас ведется разработка ещё одного регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов».

«Ранее работа республики строилась в рамках федеральной целевой программы. Новый этап в развитии туризма – утверждение паспортов региональных проектов. Наши ожидания — увеличение туристского потока до 1 миллиона человек к 2030 году», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.