В Чувашии дети из Донбасса получат всю необходимую помощь

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова заявила, что все дети, которые приедут в нашу республику из Донбасса, получат необходимую помощь.

- Я как мама, педагог и Уполномоченный по правам ребенка хочу сказать, что чужой беды не бывает. Мы видим, что происходит в мире, — сказала уполномоченный по правам ребенка в Чувашии, Алевтина Федорова.

- 8 лет дети Донбасса жили в страхе. Они видели как летали самолеты, взрывали их дома и школы, потерю близких. По несколько дней сидели в подвалах, — уточнила общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Чувашии, Вера Вавилова.

- Сколько еще можно было смотреть, как убивают детей на Донбассе? Ни материнские слезы, ни гибель их отцов не смогли остановить трагедию и беззаконие, — подтвердила общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Чувашии, Ольга Пашковская.

- Мы поддерживаем курс, выбранный сегодня Президентом Владимиром Путиным, который защищает детей Донецкой и Луганской народных республик. 8 лет их не слышит мировое сообщество,- согласился общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Чувашии, Дмитрий Кудряшов.

- Чужих детей не бывает. Каждый ребенок, который приехал и приедет в нашу республику, будет окружен заботой и вниманием, для этого в республике созданы все необходимые условия. Школы, детские сады, больницы, социальные учреждения готовы принять каждого ребенка из Донбасса как своего, — рассказала Алевтина Федорова.

Источник: chgtrk.ru.