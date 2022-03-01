В рамках Года известных земляков Чувашии, объявленного Главой республики Олегом Николаевым, информационно-библиографический отдел центральной библиотеки им. Г.Н. Айги города Шумерля разработал видеоролик «Во славу Отечества!», посвященный памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время или пропавших без вести. Среди них участники вооруженных конфликтов в Афганистане и на территории Северного Кавказа Российской Федерации.

Режим доступа на видеоролик: https://youtu.be/Zu4amC2RpM8

Режим доступа на Цикл биобиблиографических портретов «Малая Родина в лицах» http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=4480557&gov_id=909

Вспомним поименно воинов-интернационалистов, погибших при выполнении своего воинского долга.

Сведения о военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, погибших в ходе проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации

Источник: сайт администрации г. Шумерли.