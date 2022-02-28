Украина пытается дестабилизировать российскую экономику через экономические фейки

Не в силах оказать сопротивление российской спецоперации, украинские власти сделали ставку на войну в информационном поле. Россию заполонила волна фейков. Они распространяются уже неприкрыто, за деньги и даже с пометкой «реклама».

Такая информация проходит через иностранные соцсети Facebook, Youtube и Instagram. Развенчиванием фейков занимается сайт https://войнасфейками.рф. Недавно команда ресурса опубликовала новые разоблачения.

Фейк о заморозке вкладов

Очередной фейк, призванный посеять панику — о заявлении Центрального банка России, который якобы объявил, что заморозит вклады населения для финансирования армии.

Скриншоты с фиктивными сообщениями СМИ и Банка России о планируемой заморозке вкладов просили распространить украинских инстаграм-блогеров.