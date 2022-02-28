С 1 марта возобновляется оплата за проезд в общественном транспорте с помощью виртуальной (цифровой) карты

С 1 марта в Чувашии возобновляется прием оплаты проезда с помощью виртуальной (цифровой) карты, за исключением держателей карт банков ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Открытие».

Сервисы Apple pay, Google Pay, Samsung Рay, обеспечивающие возможность оплаты товаров и услуг при помощи смартфонов, отказались работать с банками, попавшими под санкции.

Оператор безналичной оплаты проезда Чувашии ООО «ЕТК» с 26 февраля до получения от банка-эквайера конкретного перечня заблокированных идентификаторов банковских карт приостановил возможность оплаты с использованием смартфона в системе безналичной оплаты проезда на общественном транспорте на территории Чувашской Республики.

По состоянию на 28 февраля 2022 г. исчерпывающий перечень идентификаторов банковских карт, по которым сервисами Apple pay, Google Pay, Samsung Рay не обеспечивается возможность оплаты с использованием смартфона, загружен в систему безналичной оплаты проезда.

Прием для оплаты проезда смартфонов, за исключением держателей карт банков ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Открытие», возобновится на общественном транспорте с 1 марта 2022 г., после обновления информации на транспортных терминалах.

На данный момент проезд можно оплатить наличными, банковской картой или транспортной картой ЕТК.

Источник: cap.ru