Объекты теплоснабжения Чувашии будут работать по единой системе диспетчеризации

Работа по внесению объектов теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» в систему диспетчеризации уже начата. Об этом стало известно сегодня на еженедельном правительственном совещании под руководством Главы Чувашии Олега Николаева.

«Централизовывая процесс теплоснабжения социальных учреждений, мы должны взять на контроль все вопросы модернизации существующих объектов теплоснабжения ведомственных учреждений. На сегодняшний день в бюджете есть заявки на модульные котельные и, очевидно, они должны строиться по единым стандартам и единым технологиям, чтобы потом мы их легко диспетчеризировали», — подчеркнул Олег Николаев.

Единый автоматизированный диспетчерский центр будет оборудован современными рабочими местами и экраном мониторинга состояния системы теплоснабжения республики с геолокационным отображением объектов на карте и их текущим состоянием, который позволит формировать статистические данные и видеть общее состояние объектов, вести контроль за аварийными ситуациями и реагировать на них в максимально короткие сроки.

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по разработке системы, реализовано ее функционирование на базе мощностей серверов подрядчика и выполняется опытная эксплуатация системы совместно со специалистами ГУП «Чувашгаз». В целом стоит задача обеспечить диспетчеризацию к очередному отопительному сезону.

И.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов сообщил, что в первой декаде марта будут выполнены мероприятия по поставке и пуско-наладке дополнительного серверного оборудования, опытной эксплуатации и наладке диспетчерского центра. Согласно контракту, работы планируется завершить до 1 апреля. Диспетчеризацией планируется охватить 123 существующих котельных. В настоящее время ГУП «Чувашгаз» проводит работу по заключению договоров на их диспетчеризацию. На сегодня заключены договора в отношении 36 котельных, что составляет почти 30 % от планового количества. Также дополнительно изъявили желание на заключение договоров 31 муниципальное учреждение из 86, что составляет 36 %.

Глава Чувашии обратился к ведомствам социального блока, а также муниципальным образованиям с просьбой в ускоренном темпе осуществить заключение договоров.

Министр цифрового развития и массовых коммуникаций Кристина Майнина в свою очередь предложила добавить возможность интеграции системы диспетчеризации ГУП «Чувашгаз» в АПК «Безопасный город», отметив, что будет логично отображать в единых диспетчерских службах состояние объектов для мониторинга обстановки и принятия соответствующих решений.

Отметим, что в настоящее время Минстроем Чувашии совестно с ГУП «Чувашгаз» подана заявка на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая будет финансироваться из Фонда национального благосостояния на сумму 1,234 млрд рублей для строительства тепловых сетей в городах Шумерля и Козловка. Еще столько же средств будет вложено в 2023—2024 годах для модернизации теплоснабжения в городах Алатырь и Шумерля.

Олег Николаев подчеркнул, что необходимо уже сейчас сформировать календарный план реализации этих мероприятий для того, чтобы исходя из понимания о завершении проектных работ, сразу же подать заявку и начать работу.

Справочно:

По результатам проведенного Минстроем Чувашии анализа, физический износ коммунальной инфраструктуры в республике составляет — по источникам теплоснабжения – 72,7% , водоснабжения – 67,9%, водоотведения – 64,6%; по инженерным сетям — теплоснабжения – 77,6%, водоснабжения – 72,9% и водоотведения – 65,3%.

В целом потребность в финансовых средствах на развитие коммунальной инфраструктуры предварительно оценивается в объеме 7,7 млрд рублей.

В республиканском бюджете на текущий год учтены мероприятия на сумму 189,9 млн рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.