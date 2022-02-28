28 Фев

В Шумерле возрождается традиция игр в бильярд

27 февраля, по инициативе любителей русского бильярда, на базе недавно открывшегося бильярдного клуба (ИП Федорова Т.А.), состоялся турнир города Шумерля.

14 любителей этой увлекательной игры оспаривали звание сильнейшего в игре «Свободная пирамида».

Азарт борьбы, удары шаров, точные попадания  – все это способствовало интересному прохождению турнира.

Абсолютным победителем турнира стал Алексей Костин, который и был удостоен кубка от отдела физической культуры и спорта. Второе место занял Владимир Кушнарев. Тройку призеров замкнул Василий Афанасьев. Тройка призеров так же была награждена грамотами.

Источник: сайт администрации г. Шумерли. 

Автор записи: anna

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