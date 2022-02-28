В Чувашии отменят масленичные гуляния

28 февраля началась Масленичная неделя.

«Ввиду того, что на масленичных мероприятиях сложно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, давайте воздержимся в этом году от их проведения, – обратился Глава Чувашской Республики Олег Николаев на еженедельном совещании в доме правительства. – Если люди проведут праздник дома, в семьях, традиционно с блинами с чаем, вареньем и медом, от этого праздничное настроение не утратим».

Руководитель региона подчеркнул, что в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Чувашии позитивная. Но цифры по заболеваемости еще высокие. Ежедневно фиксируется порядка 200 новых инфицированных. Кроме того, с сегодняшнего дня вернулись к очной учебе школьники, которые были на дистанте. Это тоже несет определенные риски.

«Если люди массово будут пересекаться на масленичных гуляниях, получим всплеск, автоматически перенапрягаем систему здравоохранения. Это тоже серьезный фактор», – сказал Олег Николаев.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская и заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов поддержали Главу республики.

«Указом Главы Чувашской Республики массовые мероприятия запрещены. Снимать ограничения преждевременно, – заявила Надежда Луговская. – Эпидситуация в республике сохраняется напряженной. Успокаиваться не имеем права. Кроме этого, низкими темпами идет вакцинация. Массовые гуляния невозможно организовать с соблюдением социального дистанцирования и иных мер безопасности. Тем более без общепита, без блинов масленичные гуляния не обходятся».

Владимир Степанов отметил, что сегодняшняя ситуация не позволяет сказать, что все хорошо: «Нежелательно, чтобы пересекались люди разных возрастов и разного эпидокружения. Знаем, в каждом муниципалитете заболеваемость разная».

Глава администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил, что в столице республики все масленичные мероприятия отменены.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.