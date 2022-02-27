С марта школьники начнут писать ВПР

С 15 марта по 20 мая во всех школах страны будут проходить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников. В Чувашской Республике в 2022 году ВПР будут писать учащиеся 394-х школ.

Ученикам 4-х классов предстоит написать проверочные работы по трем предметам, пятиклассникам – по четырем. ВПР в 6-8-х классах будут проводиться по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) и двум предметам по случайному выбору. Обучающиеся 10-х и 11-х классов будут писать ВПР в период с 1 по 25 марта в режиме апробации. Конкретные даты проведения испытаний для каждого класса и предмета школы определяют самостоятельно в рамках установленного периода.



Одним из нововведений этого года стала возможность выполнения заданий в компьютерной форме. 62 школы Чувашии изъявили желание писать ВПР по одному или нескольким предметам в электронном формате.



Минобразования Чувашии.