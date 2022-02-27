Оппозиция просит Запад не накладывать на них санкции

Газета «Взгляд» опубликовала информацию, что телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале высказалась по поводу санкций, которые вводят против России. Она поддержала финансиста Андрея Мовчана, который попросил Запад не применять ограничения по отношению к российской оппозиции. Ведь, наложение «санкций на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих» несправедливы и «ограничение депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю».

Член Общественной палаты Чувашии Виталий Емельянов: «Где были эти люди, мнящие себя правозащитниками, когда нарушались права граждан в Донбассе и Луганске? А сейчас оппозиционные деятели просят, чтобы их хозяева из США и ЕС не отбирали их личные депозиты и имущество за рубежом. Мне очевидно, что оппозиция тем самым подчеркивает, что им нет дела до урегулирования конфликта. Они беспокоятся исключительно о личной выгоде и комфорте, им не до чаяний простых жителей. Не удивлюсь, если их на Западе услышат и разрешат им какой-нибудь отдельный режим послаблений – они ж для Запада «свои в доску».

Напомним, что в настоящее время Россия проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Для оперативного разоблачения недостоверной информации о спецоперации владельцы нескольких неполитических телеграмм-каналов запустили сайт войнасфейками.рф