В Шумерле состоялся Открытый чемпионат города по лыжным гонкам среди любителей

Вот уже второй день лыжная трасса п. Палан является местом притяжения любителей спорта и здорового образа жизни. Вчера здесь проходила массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022», а сегодня собрались не только шумерлинцы, но и лыжники из многих городов и районов Чувашии и Нижегородской области. Их объединил Открытый чемпионат города Шумерли по лыжным гонкам среди любителей в рамках Дня зимних видов спорта в Чувашской Республике.

Первыми на трехкилометровую дистанцию вышли юноши 2005 года рождения и младше. Было видно, что каждому из них очень хотелось победить. Следом к ним присоединились уже опытные юниоры и мужчины. Им предстояло осилить дистанции 5 и 10 км в зависимости от возрастной категории.

Девушки и женщины разных возрастных групп преодолевали 3 и 6 км. На протяжении всего периода соревнований в воздухе витали дух соперничества и желание победить. Маршрут у лыжников был весьма разнообразным — особенно зрелищными были спуски с гор и подъёмы.

В чемпионате приняло участие порядка 70 лыжников. В каждой возрастной категории были определены победители и призёры, в их числе были и шумерлинцы. Среди юношей и мужчин на своих дистанциях лидировали Алексей Лескин (1 место), Егор Николаев (1 место), Арсен Феклистов (3 место), Владимир Петров (1 место), Михаил Погорелов (1 место). Среди девушек и женщин успехов добились Ольга Пояндаева (1 место), Екатерина Горячева (2 место), Мария Романова (3 место), Алена Макаркина (1 место), Надежда Пояндаева (1 место).

В церемонии награждения принял участие председатель Совета ветеранов спорта Чувашской Республики Василий Шоркин, который от души приветствовал участников соревнований и выразил благодарность всем организаторам.

Т. Александрова.







