В Чувашии изменились цены на ПЦР-тестирование

В январе Народный фронт провел мониторинг стоимости ПЦР-тестирования. Его результаты показали большой разброс цен на эту услугу в разных регионах России. При стоимости по системе ОМС около 800 рублей цена на ПЦР-тесты могла доходить до 2,5 тысячи рублей. Данные мониторинга были направлены Народным фронтом в правительство с предложением снизить стоимость ПЦР-тестирования. Также поступило обращение в региональное отделение Федеральной антимонопольной службы с просьбой рассмотреть возможность проведения контрольных мероприятий за соблюдением медицинскими лабораториями антимонопольного законодательства в части возможного соглашения в ценообразовании на данную услугу.



В Чувашии в январе 2022 года средняя цена ПЦР-тестирования составляла 1,5 тысячи рублей. Спустя месяц активисты Народного фронта провели контрольную проверку. В одной из трех сетевых лабораторий, включенных в мониторинг, стоимость теста снизилась на 30 % — до 1200 рублей.



В связи с большой социальной значимостью ПЦР-тестирования этот вопрос с контроля ОНФ не снимается.



Пресс-служба ОНФ.