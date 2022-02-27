В России заработал сайт по борьбе с фейками

Масса фальшивых видео и фото, которые, якобы, сняты во время спецоперации на Украине, заполонили соцсети. Порой в публикациях появляются кадры, которые и вовсе были сделаны на учениях или на территории других стран много лет назад.

Первыми эти фейки развенчали западные СМИ. Сайт BBC опубликовал расследование о том, что в украинских соцсетях распространяется недостоверная информация о действиях российских военных воздушных сил, о захвате Харькова, взрывах в жилых районах Украины с опровержениями и подтверждёнными данными.

Для оперативного разоблачения недостоверной информации о спецоперации владельцы нескольких неполитических телеграмм-каналов запустили сайт войнасфейками.рф. Здесь можно найти подробные разборы фейков, связанных со спецоперацией. На портале опубликованы разборы уже более 90 фейков. Среди них — бомбардировки Ростовской области, уничтожение российских военных самолётов и другие.

Своим мнением поделился председатель Общественной Палаты Чувашской Республики Ванифатий Шайкин: «Сегодня крайне важно давать объективную информацию о происходящем на Украине и территориях Донбасса. Эти фейки – доказательство масштабной информационной войны, развёрнутой против России, их надо разоблачать. Главное, чтобы из-за информационных войн простые люди не впадали в панику, поэтому необходимо сохранять здравый смысл и доверять только проверенным источникам информации.»

Помимо сайта, следить за проектом «Война с фейками» можно в telegram-канале https://t.me/warfakes.