За 2021 год сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике окончено более 5 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. В пользу детей взыскано более 300 миллионов рублей.



Исполнительные производства о взыскании алиментных платежей являются социально значимой, а также наиболее сложной категорией исполнительных производств. Это зачастую связано с тем, что неплательщики не имеют официального дохода, собственности, на которые можно было бы обратить взыскание, либо же ведут асоциальный образ жизни и не проживают по месту прописки.

За неуплату алиментных платежей в срок и в размере, установленные исполнительным документом, гражданин привлекается к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, что влечет обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест до 15 суток. В 2021 году в Чувашии к административной ответственности привлечены 1474 должника, 69 из них подвергнуты административному аресту.



Если неплательщик продолжает уклоняться от исполнения своих родительских обязательств, то его привлекают к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ, наказание по которой предусматривает исправительные или обязательные работы либо лишение свободы на срок до 1 года. В Чувашии за прошлый год уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, возбуждены в отношении 719 граждан.



В арсенале сотрудников органа принудительного исполнения имеется немало действенных мер, способствующих возмещению должниками задолженностей. Это, к примеру, арест движимого и недвижимого имущества, временное ограничение должника в праве выезда за границу. Так, за прошлый год судебными приставами-исполнителями УФССП по Чувашии было наложено 927 арестов на имущество должников, а в рамках 5397 исполнительных производств на конец года действовало временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.



С этого года в России ужесточена ответственность за неполную уплату алиментов. Если ранее к административной и уголовной ответственности люди привлекались в случае неуплаты без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей, и таким образом должники, частично уплатившие алименты в меньшем размере, могли избежать ответственности, то теперь ответственность будет наступать, если алиментщик не выплачивает полные суммы без уважительных причин.



Источник: УФССП России по Чувашии.