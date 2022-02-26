Увеличится размер субсидии на оплату ЖКУ

Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил новые размеры республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемого для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на первое полугодие 2022 года. В среднем по Чувашии он увеличится на 2,8 %.



«С 1 января 2022 года размеры республиканского стандарта для расчета субсидий предлагается увеличить для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт. Это связано с тем, что с 1 января текущего года были изменены размеры взноса на капитальный ремонт, был дифференциальный подход к ставке платы по домам с лифтами и без лифтов. Также ряд муниципальных образований принял решения об увеличении размера платы за наём жилых помещений социального найма», – прокомментировал и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Максимов.



На 2022 год в республиканском бюджете Чувашской Республики на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено 292,7 млн рублей.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.