Протянули руку помощи

Вся страна напряженно следит за ситуацией в Украине и мире. Вокруг много информационного шума и тревожных новостей. Все это нагнетает обстановку. Своим мнением о специальной операции России в связи с ситуацией в Донбассе мы попросили поделиться общественных деятелей Чувашии.

Валерий Андреев, ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, председатель Общественного совета при МВД по Чувашской Республике:

— Жизни мирных жителей Донбасса слишком долго были предметом торга. Слишком много гражданского населения пострадало в этой бессмысленной мясорубке. Никому ни в западном мире, ни в просвещенной Европе, ни в Украине до них не было дела. Там думали лишь о возможности обогащения и усиления собственного влияния на фоне возникшего конфликта.

Несмотря на данные первоначально обещания, ситуация с каждым днем становилась только хуже. Кто-то был просто обязан протянуть руку помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Мы были вынуждены вступиться за беззащитных русских людей, фактически оказавшихся в плену украинского режима. В конце концов, если не мы, то кто же?

Станислав Николаев, член Общественной палаты Чувашской Республики:

— Думаю, многие будут со мной солидарны. Для нас жители Украины — не враги, а наши братья-славяне. Нас объединяют родственные и дружеские связи. А вот русофобская риторика украинских властей, как и последовательное истребление украинской армией мирных жителей Донбасса, уверен, не по душе и многим украинцам.

К сожалению, чтобы становить нарастающую агрессию и геноцид русского населения, Россия была вынуждена начать миротворческую операцию. При этом наши власти подчеркивают: мирного населения она не затронет. Более того, Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу подчеркнул уважительное отношение к украинским военным, которые давали присягу народу Украины и подчинялись приказам, в отличие от националистов. Поэтому сложившим оружие солдатам предоставляются коридоры для выхода, еда и медицинская помощь.

Виталий Емельянов, заместитель гендиректора НПО «Каскад», член Общественной палаты Чувашской Республики:

— Российская спецоперация является необходимой самообороной. Она направлена не на экспансию, а защиту наших границ и выводит из строя украинские военные объекты, чтобы обеспечить безопасность России. Этот конфликт выгоден Западу и спровоцирован именно им: иначе зачем было пичкать Украину вооружением против нашего государства? Защищенность России, особенно после заявлений Зеленского о ядерном оружии, была под угрозой, поэтому начало спецоперации стало закономерным событием.

Алла Салаева, депутат Государственной Думы Российской Федерации, фракция «Единая Россия»:

— Последние дни мы все напряженно следим за новостями. Объявленная Президентом специальная операция имеет две основные цели – мирная жизнь на Донбассе и в Луганске, и защита нашей России. И россияне, проявив свои самые главные и достойные качества — понимание, сочувствие, протянули братскому народу руку помощи! Забота о женщинах, детях, которые оказались в сложнейшей ситуации — исторически в крови нашего народа. Чувашия, конечно, также готова оказать всестороннюю поддержку.