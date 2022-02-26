О своей задолженности можно узнать через СМС-информирование

Налоговая служба предоставляет налогоплательщикам удобную возможность оперативно получить информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством смс-сообщений или сообщений на электронную почту.



Периодичность таких рассылок строго регламентирована законодательством о налогах и сборах — не чаще одного раза в квартал.

Обязательным условием подключения данной услуги является согласие юридического или физического лица на подобное информирование, представленное в налоговый орган. В согласии указывается наименование и ИНН организации или Ф.И.О физического лица с указанием его паспортных данных, а также даты и места рождения. Кроме того, заполняется поле с номером телефона и (или) адресом электронной почты, на которые и будет приходить информирование о наличии недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам (п. 7 ст. 31 Налогового кодекса РФ).



Физические лица могут подавать согласие как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично (через представителя). Но наиболее простым и удобным способом представления согласия является «Личный кабинет налогоплательщика»: в разделе «Профиль» нужно нажать на ссылку «Согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам».



Согласие можно представить по телекоммуникационным каналам связи или по почте заказным письмом.

Форма документа утверждена приказом ФНС России от 06.07.2020 г. № ЕД-7-8/423@.



С. Белова, зам. начальника МИ ФНС России № 8 по Чувашии.