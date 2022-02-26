«Мой семейный центр» заработает в Шумерле

Этот центр позволит упростить процедуру обращения и получения социальной поддержки, повыcит доступность использования электронных ресурсов семьям с детьми, нуждающимся в помощи государства.



Он будет работать при организации социального обслуживания населения в Шумерле и оказывать комплексную консультативную помощь семьям с детьми. Специалисты после специального обучения смогут давать консультации обо всех мерах социальной поддержки, будут владеть информацией обо всех досуговых мероприятиях для семей и детей, о дополнительном образовании несовершеннолетних в муниципалитетах.



Также специалисты смогут оказать психологическую, юридическую помощь и предложить родителям клубы по интересам. Пока родитель получает консультацию у специалиста, его ребенком в том же помещении занимается психолог или специалист по работе с семьей.

Проект «Мой семейный центр» был отобран Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получил грант. Аналогов подобных программ пока в Чувашии нет.



Источник: Минтруд Чувашии.