Каждый в ответе

На прошлой неделе Олег Николаев в прямом эфире телеканала «Россия-24» рассказал, как в Чувашии решают проблему с безнадзорными животными, и анонсировал строительство пункта временной передержки животных в Шумерле.



Проект с потенциальной мощностью в 150 голов единовременного содержания животных будет реализован в рамках развития сети межмуниципальных приютов для животных без владельцев либо к концу этого года, либо к началу следующего, отметил глава региона.

Будущий приют обеспечит доступность оказываемых услуг не только для Шумерли и муниципального округа, но и для отдаленных муниципальных образований республики.

Как рассказала газете начальник отдела ЖКХ администрации Шумерли Татьяна Маркина, пакет документов на строительство приюта для животных без владельцев на территории города был подготовлен года полтора назад и направлен в Госветслужбу республики. В этом году заявка на строительство была включена в республиканскую адресную инвестиционную программу. «Территория площадью 4521 кв. м определена в конце улицы Коммунальной, — отметила Татьяна Маркина. — На подготовку проекта требуется порядка 2 млн рублей, строительство же обойдется в сумму не менее 50 млн руб. После выделения средств будет объявлен конкурс на определение проектировщиков и подрядной организации».



По словам начальника отдела ЖКХ, это будет современная площадка с вольерами, операционной, карантинными кабинетами. После операционных мероприятий животное будет отпускаться на волю. В приюте останутся только животные, проявляющие явную агрессию.



Причина увеличения в последнее время на улицах города числа бродячих собак во многом кроется в безответственном отношении людей к домашним животным. Пока на законодательном уровне не будет урегулирован вопрос заведения животных и их ответственного содержания, вплоть до возможности бесплатно передать животное в приют, если нет возможности содержать его дальше, ситуация кардинально не изменится.



«Каждый несёт ответственность за тех, кого приручил. Очень важно, чтобы количество бездомных животных не увеличивалось, а постепенно уменьшалось. Это лежит в логике гуманного обращения с животными», – констатировал Глава Чувашии в прямом эфире, указав на важность информационной работы с жителями республики по обращению с животными.

Справочно

В настоящее время на территории Чувашской Республики функционируют муниципальный приют для безнадзорных животных в Чебоксарах со средней пропускной способностью 350-500 голов и приют, расположенный в поселке Кугеси, вместимостью до 150 голов единовременного содержания.



По словам руководителя региона, при оценочной численности бездомных животных в Чувашии около 3,5 тысячи потребность покрыта только частично. «В прошлом году, хоть мы и зафиксировали почти двукратное увеличение охвата соответствующим, скажем так, обслуживанием животных без владельцев, а это более 1200 голов, тем не менее, это ещё далеко от того числа животных, которые потенциально без дома», – сказал Олег Николаев.



Поскольку вопрос необходимости дополнительных приютов стоит довольно остро, Госветслужба Чувашии предлагает также запустить еще один приют на базе помещений Чебоксарской районной СББЖ. Первых бездомных собак пункт передержки сможет принять уже в мае следующего года.

Ольга Дмитриева.