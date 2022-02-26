В Шумерле прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022»

На протяжении десятилетий этот яркий, масштабный зимний праздник объединяет мастеров, ветеранов и простых любителей самого массового вида спорта всех возрастов.

Городское мероприятие прошло на лыжной трассе поселка Палан. Место проведения лыжных гонок предварительно было тщательно подготовлено: расчищена и оборудована территория, по всей трассе были установлены флажки, тематические растяжки. Для всех желающих устроители организовали бесплатное чаепитие, а ритмичная музыка, без сомнения, создавала позитивный настрой.

На торжественном открытии любителей лыжного вида спорта поприветствовали глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Светлана Карасева, депутаты городского собрания Алексей Жданович и Мария Дроздова, пожелавшие всем участникам зарядиться хорошим настроением и провести день с пользой.

Лыжную гонку открыл массовый старт, участие в котором приняли руководство города, работники администрации, депутаты, представители предприятий, организаций, учреждений города, ветераны спорта, предприниматели и все желающие. «Возглавили» заезд самые юные участники – воспитанники Шумерлинской школы-интерната.

Основные забеги состоялись в виде эстафет среди образовательных учреждений и трудовых коллективов. Школьники состязались в возрастных категориях 8-9 и 10-11 классы.

Каждая из шести команд трудовых коллективов («ШумерляМежрайгаз», «Шумерлинский политех», «ПЧ-23», «ОАО «ШЗСА», «Школа-интернат» и «Студенты») была представлена одной женщиной и двумя мужчинами.

Завершился праздник чествованием сильнейших. В результате упорной борьбы победителями среди учащихся 8-9 классов стала команда гимназии № 8, школа № 2 – на 2 месте, школа № 6 – на 3 месте.

Среди учащихся 10-11 классов на 1 месте — школа № 2 , школа № 3 – на 2-м, гимназия № 8 – на 3-м месте.

Среди трудовых коллективов безоговорочную победу одержала команда «ПЧ-23», на 2-м месте — «ОАО «ШЗСА», третьей на финиш пришла команда «ШумерляМежрайгаз».

Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями.

Всех, кто пришел на старт этим субботним утром, лыжня зарядила хорошим настроением, позитивом и подарила исключительно положительные эмоции. И даже погода не подвела!

О. Дмитриева.















































