В Чувашии будет создан Координационный совет по цифровой трансформации

В Чувашской Республике будет создан Координационный совет по цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Соответствующий указ подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

Деятельность Координационного совета будет обеспечивать Минцифры Чувашии.

В ежегодном Послании Государственному Совету Чувашской Республики Олег Николаев подчеркнул, что цифровая трансформация имеет серьезное значение для повышения уровня государственного управления, экономического потенциала Чувашии, привлечения дополнительных инвестиций в регион, создания новых высокопроизводительных рабочих мест и развития социальной сферы.

«Цифровизация и цифровая трансформация – это не просто слова. И даже не перевод в электронный формат каких-то процессов. Это прежде всего фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях», - отметил Глава Чувашии.

В состав Координационного совета войдут представители органов исполнительной власти региона, представители иных государственных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления, руководителей промышленных организаций Чувашии и другие.

Совещательный орган при Главе Чувашской Республики будет координировать взаимодействие органов исполнительной власти с научным и ИT-сообществом, организациями и иными органами.

Целью Координационного Совета также является улучшение благосостояния граждан путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в сфере цифровой экономики с использованием современных технологий.

«Безопасность, информированность и цифровая грамотность населения, доступность и качествогосударственных услуг для граждан – мы видим потребность в улучшении данных показателей в республике. Координационный Совет – самый первый орган с участием Главы, который будет на системной основе рассматривать вопросы цифровизации. Планируем проводить заседания Координационного Совета раз в квартал. На первом заседании в марте рассмотрим вопросы управления проектами по цифровизации и показатели «цифровой зрелости» региона, которые нужно достичь», — отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Источник: cap.ru