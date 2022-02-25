«Я бы в армию пошел! »

Конкурс с таким названием прошёл в преддверии праздника 23 февраля в Центре детского творчества.

ного конкурса стали муниципальное отделение юнармии, Совет ветеранов боевых действий в Афганистане, Совет ветеранов ВДВ и Центр детского творчества.



Участники — учащиеся городских образовательных учреждений — состязались в разнообразных конкурсах. Лучшие ребята были награждены грамотами и благодарностями. Никита Уланов (школа № 2) стал лучшим в номинациях «Привал» и «Устав», Алексей Исаев (школа № 2) — в номинациях «Полевая кухня» и «Рота, подъем!», Максим Атрашкин (школа № 3) — в номинациях «Сила и ловкость» и «Ворошиловский стрелок», Александр Васин (гимназия № 8) — в номинации «Химическая атака», Тимофей Машинов (школа № 1) — в номинации «Оружейка».



Руслан Якубов, Иван Хайдуков, Роман Оленин, Денис Ушков, Кирилл Спирин и Иван Кириллов были награждены благодарностями за активное участие.



После подведения итогов всей конкурсной программы определен лидер. Им стал Максим Атрашкин. Второе место у Александра Васина, третье — у Дмитрия Бакараева.



Конечно, не один конкурс ЦДТ не обходится без освещения в социальных сетях, поэтому от каждой организации участвовал свой фотокорреспондент. Это Ирина Терешечкина, Виталий Иконников, Анастасия Голикова, Дарья Шегурова, Бихосият Рузиева, Иван Вавилин. Перед ними стояла задача сделать качественные фотографии и выставить их в социальной сети «ВКонтакте». Все были награждены благодарностями.



Е. Голованова, директор ЦДТ.