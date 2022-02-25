Транспортная реформа в Чувашии проводится с учетом мнения граждан

В республике разрабатывается документ транспортного планирования для Чебоксарской агломерации и всей Чувашии. В течение месяца каждый может высказать свои пожелания на специально созданном портале Чувашия-транспорт.рф.



Опросы проводятся по двум направлениям. В разделе «Общественный транспорт» можно поделиться своими соображениями по поводу маршрутов, работы подвижного транспорта, кондукторов, водителей, оплаты проезда и т.д. Раздел «Транспортная инфраструктура» включает в себя вопросы строительства дорог, переходов, установки светофоров и дорожных знаков.

Опрос призван улучшить работу транспорта, снизить аварийность и загруженность дорог.



Источник: Минтранс Чувашии.