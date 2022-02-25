Пока зима – бегом на лыжи!

Сегодня в Шумерле стартовал главный лыжный праздник зимы – массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022». В пятницу на лыжи встали самые юные шумерлинцы – воспитанники детсадов и учащиеся 1-4-х классов школ. Главный старт массовой лыжной гонки состоится завтра, 26 февраля, на лыжной трассе пос. Палан и пройдет в виде эстафет среди образовательных учреждений по двум возрастным категориям (8-9 и 10-11 классы) и работников трудовых коллективов. Торжественное открытие в 10 час. 45 мин.



Но это не всё! В воскресенье, 27 февраля, в День зимних видов спорта в Чувашской Республике, праздник продолжится — лыжная трасса пос. Палан примет участников Открытого чемпионата города Шумерли по лыжным гонкам среди любителей. Принять участие в соревнованиях смогут не только шумерлинцы, но и любители лыжных гонок из районов и городов Чувашии и соседних регионов. Начало в 11 час.



На заседании оргкомитета по проведению массовой лыжной гонки «Лыжня России–2022», состоявшемся в минувший понедельник, члены оргкомитета обговорили моменты по доставке детей до места массового сбора участников соревнований, расстановки транспорта, вопросы медицинского обеспечения, благоустройства и праздничного оформления. Особое внимание организаторы лыжного праздника уделяют вопросам безопасности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.



На «Лыжню России-2022» приглашаются все желающие! Форма одежды – спортивная, настроение — позитивное. Главное, чтобы погода не подвела.

Ольга Дмитриева.