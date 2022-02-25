Началась подготовка к конкурсу «Экспортер года»

Всероссийская премия «Экспортер года» проводится ежегодно среди экспортно-ориентированных предприятий и организаций. Региональный этап конкурса по итогам 2021 года пройдет в конце апреля.

Лучшего российского поставщика товаров за рубеж ежегодного определяют с 1998 года. С 2008 года конкурс «Лучший российский экспортер» проводился под патронажем Министерства промышленности и торговли РФ. В 2015 году формат премии поменялся: она стала носить название «Экспортер года», в качестве основного критерия отбора участников установлен несырьевой экспорт. В 2019 году конкурс получил еще более высокий статус: всероссийская премия «Экспортер года» вошла в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В последние годы Чувашия демонстрирует рост поставок за границу. В 2021 году объем внешнеторговой деятельности составил порядка 624 млн долларов США, из которых свыше 301 млн долларов США, или 48,3%, приходится на экспорт.

«Премия «Экспортер года» даст возможность нашим предпринимателям продемонстрировать свои результаты. В прошлом году на конкурс поступило 114 заявок, в этом году ожидаем еще больше», – отмечает вице-премьер Дмитрий Краснов.

В Чувашии оператором конкурса выступает Центр экспортной поддержки при содействии Минэкономразвития Чувашии.

В марте стартует сбор заявок, он продлится около месяца. Планируется, что в конкурсе будет пять основных номинаций: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Потенциальный экспортер года».

Итоги конкурса должны подвести в третьей декаде апреля.

Минэкономразвития Чувашии.