Могло ли быть по-другому?

Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе. Решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи. Президент подчеркнул цель операции — защита людей, которые восемь лет «подвергаются издевательству со стороны украинского режима», а также предание суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. Могла ли наша страна избрать другую стратегию действий — своими мнениями мы попросили поделиться председателя и членов Общественной палаты Чувашии.

Ванифатий Шайкин, председатель Общественной Палаты Чувашской Республики, генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»:

— Россия проводит миротворческую операцию, направленную на прекращение безнаказанных убийств русскоязычных граждан и защиту собственных границ. Она не направлена на мирных граждан страны-агрессора.

За все эти годы нас водили за нос, забалтывали. Все вопросы связаны вокруг «Северного потока-2» для получения экономической прибыли за счет украинского народа.

Эти действия помогут не только защитить гражданское население Донбасса, но и обезопасить россиян от западных угроз. Язык дипломатии иностранные коллеги принципиально игнорируют. Они уважают только силу. Это не оставляет нашей стране другого выбора.

Виталий Емельянов, член Общественной палаты Чувашской Республики, заместитель гендиректора НПО «Каскад»:

— Война не нужна ни России, ни остальному миру. Объявленная операция имеет две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от военных угроз на её границах. На протяжении многих лет мы наблюдали, как происходило наращивание военной инфраструктуры, как шло давление на русскоязычных граждан.

Я внимательно слушал обращение Президента, и он напомнил историю нашей страны. В начале 1941 года Советский Союз до последнего не хотел провоцировать потенциального агрессора, а Европа молчала. Но этот подход привел к огромным жертвам. Два

месяца назад Россия предупредила украинские власти о необходимости соблюдения минских соглашений. Ответа не последовало. Именно поэтому дальше терпеть нельзя. Это самозащита.

Михаил Фомичев, член Общественной палаты Чувашской Республики, директор ООО «МВФ-Групп»:

— Почему «гуманное» западное и европейское общество восемь лет не беспокоил геноцид жителей Донецкой и Луганской народных республик?

Почему те, кто говорит о недопустимости применения вооружений, так и не защитил гражданское население от украинской агрессии, не применил к украинцам «умиротворяющие» санкции?

Дело тут, безусловно, не в высоких нравственных идеалах и заботе о поддержании мира.

Миротворческой риторикой Европа и Запад беспардонно прикрывают собственные экономические интересы. А что при этом гибнут люди — наши братья славяне, — никого кроме России это, пожалуй, больше не волнует.

Бесконечно это продолжаться, конечно, не могло. Мы просто обязаны протянуть руку помощи — ведь по ту сторону границы живут такие же русские, мирные жители, и они нуждаются в защите.

Алексей Автономов, член Общественной палаты Чувашской Республики, научный руководитель ООО «Институт Инженерных Изысканий»

— С болью наблюдаю за ситуацией в Донбассе. В сложившейся ситуации у России просто не было иного выбора. Очевидно, ситуация вышла за рамки контролируемой.

Больше того, под угрозой не только жители Донбасса, но и всей нашей страны — всё неспокойнее на наших границах, всё больше военных сил стягивают сюда «доброжелатели».

России придется показать оскал всем, кто покушается на наши границы, и тем, кто ведет беспощадный геноцид русских в Донецкой и Луганской народных республиках. Это жизненно необходимая защитная реакция.