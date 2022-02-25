Ежегодно тысяча молодых людей, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, спортивной, общественной и иной деятельности, удостаиваются стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. В числе шумерлинцев, получающих стипендию в этом году, — воспитатель детского сада № 4 «Ладушки» Ксения Анисимова.



В Шумерле уроженка Горького проживает четырнадцатый год. За это время город стал для нее родным, ведь именно здесь в их семье появились дочь и сын, и именно здесь она состоялась как личность и достигла определенных успехов.

В «Ладушки» Ксения устроилась в 2017 году, после выхода из декретного отпуска со 2-м ребенком. «Я никогда не задумывалась о профессии воспитателя. В детстве нравилось играть в школу, «учить» своих подруг, но в качестве воспитателя себя не представляла. В Шумерле я успела поработать в сфере торговли, была лаборантом на маслозаводе, и все это время меня не покидало ощущение, что это временно. Устроившись на работу в детский сад, я наконец-то ощутила себя на своем месте, поняла, что работа с детьми — это моё», — делится К. Анисимова.



Профессиональный путь Ксении в детском саду начался с работы младшим воспитателем, когда она помогала основным воспитателям в группе. Совсем скоро появилось желание самой стать воспитателем. Тогда К. Анисимова прошла курсы переподготовки в Московском институте современного академического образования по программе «Воспитатель дошкольной образовательной организации» и вот уже пятый год трудится по любимой профессии.



Вначале Ксения работала на подмене, но уже через 3 месяца ее поставили основным воспитателем в группу, а это большая ответственность. Нужно было найти общий язык с большим числом детей, с их родителями, и девушке это удалось. Со своей первой группой, теперь уже подготовительной, Ксения работает с яслей. Несмотря на то, что в каждом возрасте свои плюсы и минусы, старший возраст ей ближе — с ними интересней и у них можно многому научиться, например, проще относиться к различным жизненным ситуациям и проблемам.



«Воспитанники для меня как родные. Я хорошо знаю их интересы, переживания, и с родителями сложились хорошие отношения. Очень грустно, что через несколько месяцев придется отпустить их в школьную жизнь», — рассказывает Ксения.



К своей работе К. Анисимова относится со всей душой, старается, чтобы малыши всесторонне развивались. В этом плане ей помогают изготовленные собственноручно лепбуки — книги с кармашками, различными заданиями и дидактическими играми. Вместе с коллегами Ксения работает по внедрению в детском саду рабочей программы «Вдохновение», которая помогает детям развивать свою инициативу.



К. Анисимова отличается творческим подходом к работе, активно участвует в различных конкурсах. Так, не проработав и года, в 2018 году она принимала участие в муниципальном этапе республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года» и получила очень значимый опыт. В этом году она также принимала участие в данном конкурсе и уже чувствовала себя намного уверенней, чем в первый раз.



Достижений у Ксении немало: в 2018 году она становилась лауреатом II степени Республиканской научно-практической конференции «Ростки возрождения», Всероссийского творческого конкурса «Время знаний», в 2019-м году — лауреатом I степени Всероссийского творческого конкурса «В защитниках Отечества надежность, гордость, сила!», лауреатом II степени Всероссийского конкурса «Педагогические инновации в образовании», проявила себя во Всероссийском конкурсе для педагогов «Моё призвание».



Неотъемлемой частью работы Ксении является преподавательская и просветительская деятельность: она издает свои педагогические наработки в сборнике научных трудов «Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будущее», в научно-образовательном журнале «Образовательный альманах». Воспитатель активно участвует в сетевом взаимодействии городских методических объединений «Ранний возраст» и «Современные образовательные программы и технологии» с мастер-классами и выступлениями, у нее был опыт участия с мастер-классом в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в Чувашской Республике по компетенции «Дошкольное воспитание».



В числе наград К. Анисимовой — грамота отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерли (2018 г.), благодарность главы администрации города Шумерли (2019 г.).



Несмотря на занятость в работе, Ксения старается уделить достаточно внимания и своим родным деткам — четверокласснице Варваре и первокласснику Владиславу, обучающимся в школе № 6. С самого детства мама очень много с ними занимается и как результат — заинтересованность детей самыми разными направлениями. Дочь ходит в художественную школу, с удовольствием посещает бассейн, шьет из фетра, пишет сказки. Не так давно она попросила маму научить ее вязать. Умения Ксении в этом деле были достаточно скромными — она немного умела вязать крючком и показала дочери азы. Теперь Варя уже не спрашивает советов у мамы, а сама ищет схемы и вяжет. Кстати, увлечение дочери напомнило Ксении о том, что она давно хотела научиться вязать спицами, и теперь у нее уже есть первые результаты в этом деле. Еще одно любимое творческое занятие Ксении — изготовление цветов в технике канзаши.



Владислав — воспитанник студии «Робостар» Центра детского творчества. Он серьезно увлекается конструированием и уже года три живет в мире лего, каждый день строя что-то новое. Постройки сына весьма разнообразные и практически нет повторяющихся. Особенно маме нравится большая гитара, на которую вместо струн натянуты резинки так, что можно изобразить игру.



Ксении, как и любой маме, очень дорого всё, что касается ее детей. Ее любимые занятия — гулять с ними в парке, кататься с горки, ходить на каток. В теплое время года Анисимовы любят велопрогулки и походы в лес, где можно отдохнуть душой. Совместное времяпровождение очень объединяет членов семьи и в то же время дает возможности для личностного роста каждого по отдельности.

Татьяна Александрова.