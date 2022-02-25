Из доклада главы администрации Шумерли

• Объем средств бюджета, направленных в жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году, составил более 256 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.



• В городе уже несколько лет реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году в рамках этой программы проведены работы на 2-х объектах: 2-й этап благоустройства площади им. А.Т. Речнова (2,7 млн рублей) и строительство сквера микрорайона «Камчатка» (8,9 млн рублей). По результатам рейтингового голосования горожанами в качестве территории на 2022 год был выбран сквер им. Скаржевского, на что в этом году будет израсходовано порядка 11 млн рублей при общей стоимости проекта 23 млн руб. Контракт на строительство уже заключен, чтобы успеть построить объект к 1 августа. Готовятся к обсуждению новые проекты благоустройства общественных территорий в центре города – центральная площадь, ул. Октябрьская до ул. Щербакова и молодежный проект по ул. Францева.



• В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики № 139 17 дворовых территорий (36 многоквартирных домов) были благоустроены в 2021 году на сумму более 62 млн рублей. Не удалось полностью завершить работы по 6 дворовым территориям. Основными причинами стали рост цен на строительные материалы и задержка с поставкой малых архитектурных форм. Перед Управлением градостроительства поставлена задача в этом году организовать работу с учетом всех прошлогодних недочетов, в том числе завершить строительство начатых объектов. В 2022 году планируется благоустроить 8 дворовых территорий на 36 млн рублей: ул. Чайковского, д. №№ 13-15, 11; ул. Интернациональная, д. №№ 3, 6, 33; ул. Мира, д. № 5/1; ул. Урицкого, д. № 4; ул. Ленина, д. №№ 2, 4, 6. В 2021 году проведены работы по ремонту асфальтового покрытия 5 дворовых территорий (4,7 млн рублей), в 2022 году будут отремонтированы 4 дворовых территории (5 млн рублей): ул. Колхозная, д. № 7, ул. Октябрьская, д. № 17, подходы к подъездам д. № 6 по ул. Коммунальной, д. № 4 по проезду Строителей, тротуар между д. № 3/1 и д. № 5 по ул. Урицкого.



• В 2021 году город стал победителем во Всероссийском конкурсе малых городов с проектом «Благоустройство парка им. 50-летия пионерской организации». Инвестиции федерального бюджета составят 70 млн рублей.



• В рамках участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году город впервые занял сразу два призовых места в двух номинациях и получил два гранта на сумму 320 тыс. рублей, которые были направлены на замену ламп и светильников наружного освещения городских улиц. Начиная с 2020 года в городе ведется большая работа по освещению улиц частного сектора. Только в 2021 году освещение было проведено на 8 улицах, установлены новые линии на ул. К. Маркса и ул. Лермонтова. На текущий год сформирован и направлен в Министрой Чувашии инициативный проект по освещению еще 8 улиц (5 млн рублей).



• Сформированы ещё 3 заявки по линии ЖКХ: обустройство контейнерных площадок (стоимость проекта 2 млн рублей), благоустройство территории под расширение кладбища (стоимость проекта 1,3 млн рублей), а также ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (стоимость проекта 4,5 млн рублей).



• В сфере теплоснабжения острой проблемой остается состояние существующих тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, требующих полной реконструкции. В 2020 году республиканской Службой единого заказчика была разработана проектная документация на строительство сетей от 6 блочно-модульных котельных. Сейчас проводится работа по подготовке документов и направление заявки в Фонд содействия и реформирования ЖКХ на получение денежных средств в размере 0,8 млрд рублей. В конце 2021 года при поддержке республиканского бюджета была погашена вся задолженность города за муниципальный газ. Администрацией города сформированы и предоставлены ГУП «Чувашгаз» земельные участки для строительства 6 новых блочно-модульных котельных взамен существующих и новых тепловых сетей.



• Значительные средства в 2021 году были направлены на дорожное хозяйство города (65,2 млн рублей). За год отремонтировано 3,7 км дорог. Для полного приведения автомобильных дорог в нормативное состояние требуется порядка 500 млн рублей. В 2022 году планируется отремонтировать 1,6 км дорог на общую сумму 26,4 млн рублей: ул. Щербакова (от ул. Казанской до путепровода), ул. МОПРа (от ул. Дзержинского до дома № 27 с учетом ремонта тротуара), тротуар по ул. Заводской от ул. Горького, ул. Урицкого (перекресток от ул. Некрасова), переулок Банковский (от ул. Маршала Жукова до ул. Пушкина), перекресток ул. Маршала Жукова – ул. Свердлова. В 2022 году продолжатся работы по строительству автомобильных дорог ул. Косточкина – ул. Интернациональная и ул. Лермонтова. На данные цели предусмотрено 34,7 млн рублей. Разрабатывается ПСД на строительство еще трех автомобильных дорог.



• В 2021 году удалось решить большую социальную проблему – отсутствие мест для захоронений. Сформирован земельный участок, проведена частичная рекультивация, начата установка ограждения. В мае 2022 года планируется ввести его в эксплуатацию. Проведена большая работа по подготовке неэксплуатируемого участка на действующем кладбище, что дало дополнительную возможность для проведения захоронений до лета этого года.



• Снос аварийных расселенных жилых домов – еще один наболевший вопрос и по нему также проводится поэтапная работа. Осталось снести 55 многоквартирных расселенных домов (в 2021 году снесли лишь 6 домов). На эти цели необходимо изыскать дополнительно 15 млн рублей. Сформирован реестр аварийных деревьев, в котором на сегодняшний день числится 67 штук, в 2021 году спилено 80 деревьев.



• По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2021 году переселены 34 семьи. ЗАО «Стройтрест № 3» построен 50-квартирный жилой дом. Всего в 2021 году введено 2849 кв. м жилья, это на 15,8 % больше, чем в 2020 году. В 2022 году по программе переселения планируется расселить 16 семей (дом 25 по ул. МОПРа) и начать строительство одного МКД для завершения 4-го этапа программы переселения (42 семьи). По программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году получила сертификаты 31 молодая семья на сумму 17,4 млн руб. Приобретены 3 квартиры для детей-сирот. В 2022 году реализация данных программ будет продолжена (17 молодых семей, 2 ребенка-сироты и 1 многодетная семья).



• В 2021 году в рамках различных программ проводились работы по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений. Почти 100 млн рублей направлено на эти цели. Проведен капитальный ремонт школы № 6 (2-й этап), школы № 3 (1-й этап), детского сада № 18 «Аленушка». 6 проектов инициативного бюджетирования были направлены именно на текущий ремонт и благоустройство учреждений. Подготовлены новые заявки по капитальному ремонту учреждений. Имеются два готовых проекта по капитальному ремонту детских садов №№ 19 и 14. В федеральную программу по капитальному ремонту школ на 2022 год вошли школа № 2 и гимназия № 8, а школа № 3 включена на 2023 год. В 2021 году за счет средств федерального бюджета отремонтировано 3 спортивных зала (школа № 3 и гимназия № 8), школьные столовые получили современное оборудование на сумму почти 3 млн рублей, а школы, в которых прошел капитальный ремонт, — и новую школьную мебель для начальных классов (2,7 млн рублей).



• В 2021 году на капитальный ремонт здания ДК «Восход» было направлено более 9,5 млн рублей. На сегодняшний день здание и площадь имени А.Т. Речнова, являются единым архитектурным ансамблем. Идет подготовка новой проектно-сметной документации по ДК.

Источник: администрация г. Шумерли.







