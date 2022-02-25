Для вас, защитники, победители, солдаты

В преддверии Дня защитника Отечества в учреждениях культуры Шумерлинского муниципального округа прошли праздничные мероприятия.

Учащиеся Торханской начальной школы-детского сада и участники клуба любителей рисования «Акварель» при Торханском СДК подготовили праздничные открытки-рисунки для своих пап и дедушек. Творческие работы детей были оформлены в выставочную композицию «С Днем защитника Отечества». А в ходе викторины «Солдатская смекалка» мальчики отгадывали загадки, отвечали на вопросы, вспоминали пословицы. Вечером для подростков и молодежи прошёл турнир по теннису и дискотека.



В Егоркинском СДК состоялось спортивно-развлекательное мероприятие «За нами будущее». Команда «ШКИД» Егоркинской средней школы совместно с работниками Егоркинского СДК приняла участие во всероссийской акции по уборке памятников воинам-землякам.

В Саланчикском сельском клубе прошел конкурс рисунков "Нашей Родины защитники ".

В Шумерлинском СДК прошел турнир по игре в классические шахматы и мастер-класс по изготовлению праздничной открытки.



Конкурсно-игровые программы «Аты-баты, шли солдаты» и «Сильные, ловкие, смелые!» прошли в Большеалгашинском и Кабановском сельских клубах. В Русско-Алгашинском сельском клубе и Юманайском СДК состоялись конкурсно-игровые программы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, мальчики!».



Спортивные встречи по волейболу среди молодежи прошли в Туванском культурно-оздоровительном центре. Традиционный теннисный турнир состоялся в Пояндайкинском сельском клубе.



Вечер отдыха для мужчин «23 февраля – поздравлять мужчин пора» был организован в Бреняшском сельском клубе.



ИРЦК Шумерлинского муниципального округа.







