Глава Чувашии Олег Николаев провел пресс-конференцию

25 февраля состоялась пресс-конференция Главы республики, за два часа Олег Николаев ответил на порядка 40 вопросов журналистов федеральных, республиканских и районных СМИ, блогеров.

Несмотря на популярную ныне тему украино-российско-западноевропейских отношений, вопросов по ней прозвучало немного: о готовности региона принять жителей Донбасса, о возможном влиянии санкций на экономику региона и жалоба на отказы на пункте сбора гумпомощи в приеме не новых вещей. Более интересно было журналистам в этот раз мнение Главы о муниципальной реформе, о кадровом дефиците в муниципальных администрациях и об исполнении на местах полномочий по содержанию дорог, зимой в частности. Также прозвучали вопросы, касающиеся внутреннего регионального туризма, жилищного строительства, роста цен на продукты, субсидирования владельцев дойных коров и ряда других тем.

Запись трансляции доступна на официальном сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на ютюб-каналах «Республика 21» и «НТРК Чувашии», в официальной группе НТРК Чувашии «ВКонтакте».