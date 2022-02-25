В Чувашии могут появиться станции для зарядки транспорта и каршеринг электромобилей

Тренд на внедрение ESG-принципов в энергетике обсудили в Доме Правительства на встрече генерального директора «Трансэнергопром» — управляющей организации «Чувашская энергосбытовая компания» Елены Климашевской с вице-премьером Дмитрием Красновым и исполняющим обязанности министра промышленности республики Александром Кондратьевым.

Сейчас в ЧЭСК рассматривается инвестиционный проект по строительству в Чувашии заправок для электрического транспорта и самокатов. Всего в республике намерены разместить порядка 160 станций уже к 2030 году.

Также предполагается запуск сервиса каршеринга электромобилей и энергоцентров на базе газопоршневых установок. Одна из принципиальных задача – снижение углеродного следа и улучшение экологической обстановки.

«Нашими основными задачами являются забота об окружающей среде, ответственность перед клиентами, развитие экологичного мышления в обществе. Пандемия еще раз подтвердила, что эффективность бизнеса определяется не только финансовыми успехами, но и способностью влиять на глобальные процессы общества. Все это мы учли в нашей бизнес-стратегии», — рассказала Елена Климашевская.

Новый импульс в развитии получат и экологические инициативы: посадка деревьев, очистка берегов рек, благоустройство родников. В следующем году в Чебоксарах планируют обустроить парк энергетиков.

Вице-премьер Дмитрий Краснов подчеркнул, что в энергетике сейчас наметились новые вызовы, которые требуют эффективной командной работы.

«Реализация совместных инвестиционных проектов положительно скажется на социально-экономическом развитии Чувашской Республики. В этом году будет много задач, в том числе и по повышению энергоэффективности и консолидации территориальных сетевых организаций», - отметил Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.