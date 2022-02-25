В Чувашии запущена горячая линия по вопросам, связанным с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик

В Чувашии готовятся к прибытию граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим до особого распоряжения в регионе введен режим повышенной готовности.

С целью оперативного решения вопросов, связанных с пребыванием в республике беженцев, в Чувашии запущена горячая линия. Получить консультацию можно будет по единому телефонному номеру 122 путем нажатия кнопки 8.

Для удобства вопросы разбиты по категориям, в зависимости от которых звонок перенаправляется в определенные службы:

вопросы оказания вещевой помощи, социального обслуживания и трудоустройства,

вопросы постановки на регистрационный и миграционный учет, получения временного убежища, приобретения гражданства Российской Федерации и иным вопросам в сфере миграции,

вопросы оказания услуг Пенсионным фондом Российской Федерации,

вопросы дошкольного и общего образования,

вопросы профессионального образования,

единый телефон психологической помощи для взрослых и детей,

вопросы получения полиса обязательного медицинского страхования.

Также здесь можно получить консультацию относительно оказания материальной помощи беженцам.

В случае возникновения вопросов, связанных с COVID-19, получить помощь или консультацию представители Луганской и Донецкой народных республик могут также по номеру 122, как и все жители Чувашии.

«Эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик должны четко понимать, куда им обращаться по тем или иным вопросам. Такую задачу перед нами поставил Глава республики Олег Алексеевич Николаев, - пояснила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. - Горячая линия 122 призвана помочь беженцам сориентироваться в нашем регионе, а граждане Чувашии благодаря ей смогут узнать, какую поддержку можно оказать соотечественникам в это нелегкое для них время».

Минцифры Чувашии.