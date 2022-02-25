24 февраля семь молодых семей из разных поселений Шумерлинского муниципального округа получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение/строительство жилья в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Суммы выплат индивидуальные и зависят от состава семьи.



В администрации округа состоялась торжественная церемония вручения свидетельств молодым семьям. Документы им вручили врио главы администрации Т.А. Караганова и главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ О.Н. Сафонова. Они искренне поздравили молодые семьи со столь значительным событием, пожелали удачи и процветания счастливчикам и их детям.



Источник: официальный сайт Шумерлинского МО.