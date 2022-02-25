Валерий Шигашев приглашает горожан на прямой эфир

В начале недели в администрации города состоялись совещания с руководителями МУПов и с директорами управляющих компаний. Основным поводом послужила ситуация с домом по ул. Пушкина, 9, где сошедший с крыши снег разрушил козырек над входом в подъезд и повредил систему горячего водоснабжения.



МУП «ШПТиВ» и обслуживающая дом управляющая компания «Система управления» оперативно устранили последствия, промышленные альпинисты очистили крышу ото льда и снега, но проблемы остались. Это, прежде всего, по словам директора УК Микаэля Гурбанова, ветхость здания, низкие сборы средств на содержание дома, не покрывающие фактических расходов. Кроме того, на встрече с жильцами дома руководитель УК довел информацию о том, что компания вступает в стадию банкротства и в ближайшее время встанет вопрос об управлении домом в целом. В зоне ответственности УК есть и другие дома, признанные аварийными.



О способах управления аварийными домами, которые выходят из договорных отношений в связи с вхождением в процедуру банкротства ряда управляющих компаний, и шла речь на совещаниях у главы администрации Валерия Шигашева. Однако актуальным для Шумерли и вызывающим широкий резонанс среди горожан является и ряд других вопросов — состояние дорог, отлов собак, содержание свалки, качество воды, подготовка к паводку, оплата за потребленный газ и многое другое. В связи с этим главой администрации принято решение проводить данные совещания в режиме прямого эфира.



Валерий Шигашев приглашает всех горожан каждый понедельник в 10.30 час. находиться на прямой связи (www.instagram.com/gshum.administraciya) и задавать волнующие вопросы по теме ЖКХ директорам предприятий и руководству администрации.



По информации gshum.administraciya.

От редакции: Прямой эфир будет доступен в группе газеты «Вперёд» в Инстаграм @redvpered. Наши подписчики смогут через нас задать волнующие вопросы.