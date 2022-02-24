Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ России» проводился с целью повышения уровня качества и открытости дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации. Учредители и организаторы конкурса ООО «Аналитический центр «ЛЕОН» провели независимую оценку качества работы дошкольных учреждений России.

По итогам конкурса МБДОУ Д/С №1 «Золотой ключик» города Шумерля — лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России – 2021» в номинации «Лучший муниципальный детский сад России».

Источник: gshum.cap.ru