24 Фев

Детский сад «Золотой ключик» Шумерли – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России – 2021»

Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ России» проводился с целью повышения уровня качества и открытости дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации. Учредители и организаторы конкурса ООО «Аналитический центр «ЛЕОН»  провели независимую оценку качества работы дошкольных учреждений России.

По итогам конкурса МБДОУ Д/С №1 «Золотой ключик» города Шумерля — лауреат  Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России – 2021» в номинации «Лучший муниципальный детский сад России».

Источник: gshum.cap.ru

Автор записи: anna

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