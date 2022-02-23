Статистика о мужчинах

Какие они, мужчины Чувашии? В День защитника Отечества Чувашстат делится любопытными цифрами.



Численность мужчин в Чувашии составляет 47 % от всего населения, это 565,4 тыс. человек. Ежегодно мальчиков рождаются больше, чем девочек. Но численный перевес сильного пола наблюдается только до 40 лет: в этой возрастной категории на каждую 1000 мужчин приходится 952 женщины. Уже после 60 лет мужчин в 1,7 раза меньше, чем женщин.



61 % сильного пола – жители городской местности. При этом возраст городского мужчины в среднем 36 лет, а сельского – на 5 лет старше. Есть в республике и долгожители. В почтенном возрасте 90 лет и более – около 1000 мужчин.



Наиболее распространенный брачный возраст у мужчин – 25-29 лет. В среднем 5 % женихов заключают брак старше 55 лет.



В основном представители сильного пола трудятся в таких сферах, как строительство (23 %), обрабатывающие производства (21 %), ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (11 %). Заметно меньше мужчин заняты в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, а также в финансовой и страховой деятельности.



Источник: Чувашстат.