Руководства Шумерли поздравляет с Днём защитника Отечества

Уважаемые жители города Шумерли!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Армия и флот — основа любого суверенного государства. Именно от их степени готовности зависит независимость и самоидентификация нации. И главная составляющая вооруженных сил — это воины, без доблести и профессионализма которых армия становится недееспособной.

Уважаемые горожане, мы гордимся своими защитниками, исторически воспитанными на мужестве и любви к отчизне. И сегодня поздравляем вас с Днём защитника отечества, отдавая дань памяти и уважения всем, кто был, есть и будет достойными сынами России и ее надежной защитой!

Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации В. Шигашев.