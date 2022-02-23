Глава Чувашии поздравляет с Днём защитника Отечества

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник, объединяющий разные поколения, является символом отваги, мужества и самоотверженности российских воинов, их преданности родному краю.

Жители Чувашской Республики всегда с честью служили Родине. Наши земляки доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищали национальные интересы в локальных военных конфликтах. Мы всегда будем помнить подвиги наших ветеранов. Помнить и гордиться, воспитывая на их примере молодежь.

Нынешние наследники боевой славы продолжают лучшие традиции старшего поколения: достойно проходят службу в Вооруженных Силах, надежно охраняют границы, мир и спокойствие соотечественников. На них равняются кадеты, юнармейцы, участники поисковых отрядов и военно-патриотических клубов. В скором времени настанет их черёд сохранять и приумножать величие страны, укреплять её целостность и обороноспособность. Уверен, мы воспитаем достойную смену, поколение патриотов, для которых так же, как и для нас, защита Родины будет священным долгом.

От всей души желаю всем настоящим и будущим защитникам Отечества мирного неба над головой, счастья и благополучия в семьях!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.