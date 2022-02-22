Отделом социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии выплачивается ежемесячная денежная выплата на первого ребенка 78 женщинам Шумерлинского района и 173 молодым мамам города Шумерля.

Повысился размер выплаты на первенцев по всем гражданам, получающим это пособие. Он равен прожиточному минимуму для детей на 01.01.2022 — 10433 руб.

Отделом социальной защиты произведен перерасчет выплаты на первенцев с января по всем действующим заявлениям текущего года на сумму 313555 рублей. Молодые мамы вскоре получат доплату за январь и февраль по 582 руб. за месяц.

За 2 месяца 2022 года ежемесячная денежная выплата направлена 201 семье города Шумерля и Шумерлинского района на сумму 3927,18 тыс.рубля.

Источник: gshum.cap.ru