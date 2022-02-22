Дети с Донбасса должны продолжить учёбу в России

Такое мнение выразил заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. В интервью РАПСИ он рассказал, что многие россияне уже откликнулись на боль жителей Донбасса. Он также выразил желание лично помочь нуждающимся.

«У нашей семьи есть дача в Плесе на Волге, и мы готовы разместить семью в этом доме. Я бы взял на себя заботу и обеспечение этих людей», — сказал Пожигайло.

Опрос ВЦИОМ показал, что что 78% россиян поддерживают решение о приеме вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В Чувашии готовятся размещать переселенцев на базе детского санатория «Лесная сказка» и санатория «Надежда». Как сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов первых прибывших доставят в «Лесную сказку». Основной корпус санатория может принять 100 человек, его подразделения – еще 200. Для всех прибывших будет организовано медицинское сопровождение.

Чувашский региональный штаб #МыВместе объявил сбор гуманитарной помощи. Тех, кто хочет помочь, ждут в ресурсном центре по поддержке добровольчества по адресу проспект Максима Горького, д.5.

Центр работает ежедневно с 8.30 до 17.00. Принести продукты можно и в другое время по предварительному согласованию с координаторами.

Контактные телефоны штаба: 45-13-88 или 89959308424. Регистрация волонтеров: — https://dobro.ru/event/10139240