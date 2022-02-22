В Шумерле подвели итоги года и поинтересовались планами главы на новый срок​

22 февраля на расширенном заседании Собрание депутатов Шумерли заслушало отчет главы администрации Валерия Шигашева об итогах социально-экономического развития города за 2021 год и задачах на 2022 год. В зале ДШИ ​ 1, где проходило мероприятие, присутствовали руководители организаций, представители предпринимательского сообщества, общественники, сотрудники городской администрации. Также в работе депутатского корпуса приняли участие вице-премьер республиканского правительства, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, депутаты Государственного Совета.​​

Основной доклад по теме совещания Валерий Шигашев начал с наиболее волнующей горожан сферы – ЖКХ. Озвучены были как достижения (благоустройство общественных и дворовых территорий, реорганизация МУП «БТИ», освоение участка под кладбище, капремонт МКД, реализация социальных жилищных программ), так и проблемы, над которыми город продолжает биться (острая необходимость модернизации водохозяйства и теплоснабжения, строительства приюта для безнадзорных животных, снос аварийных домов, спил аварийных деревьев), а также итоги работы по ремонту и строительству дорог, капитальному ремонту и оснащению образовательных учреждений, ДК «Восход». Экономику города глава администрации охарактеризовал следующими показателями: оборот организаций составил 16 млрд рублей и вырос на 7,7 % в сравнении с 2020 годом, оборот розничной торговли вырос на 12,8 % (2,6 млрд рублей), оборот общественного питания уменьшился почти на 10 % (5,1 млн рублей), до 0,81% снизился уровень зарегистрированной безработицы. Однако сокращение объемов производства на двух градообразующих предприятиях повлекло сокращение собственных налоговых доходов бюджета на 18,5 млн рублей​На последней теме акцентировал внимание в своем выступлении глава Минэка. Дмитрий Краснов призвал городские власти задуматься над низкими показателями используемых бизнесом мер государственной поддержки.​Отчет об итогах социально-экономического развития Шумерли, не в пример прошлым годам, не вызвал среди участников совещания бурного обсуждения, острых замечаний и критики. Документ был утвержден депутатами единогласно. В завершение председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин прилюдно поинтересовался дальнейшими планами Валерия Шигашева в связи с истечением весной этого года срока его полномочий как главы администрации. Ответ на этот вопрос, как показалось, был для него затруднительным. Работа на данном посту выматывает и в физическом, и в моральном плане, признался глава, но если депутаты вновь окажут ему доверие, то Валерий Шигашев может подать документы на второй строк полномочий. Эти слова не вызвали ни ропота, ни неодобрительного гула в аудитории, а кто-то даже зааплодировал.​

Также в рамках работы​ расширенного​ Собрания депутатов состоялось награждение — за добросовестную и эффективную службу в органах местного самоуправления Благодарность главы Чувашской Республики вручена управляющему делами администрации Марии Албаковой и заместителю главы администрации – начальнику управления градостроительства и городского хозяйства Альблине Ксенофонтовой.​ За значительные успехи в образовательной деятельности нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» награждены: Вера Ванеева – учитель биологии и химии гимназии, Олеся Гладкова – учитель информатики школы №2, Наталья Илейчева – заведующий детского сада № 15 «Сказка», Татьяна Колесникова – учитель начальных классов СОШ №2, Ольга Крылова – старший воспитатель детского сада № 16 «Рябинушка», Мария Муляева — заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 3, Светлана Работкина – учитель начальных классов школы №6.