В Порецком районе намерены создать этнический парк «Мордовский дворик»

Об этом рассказал глава администрации Порецкого района Евгений Лебедев, подводя итоги социально-экономического развития. Будущий этнопарк может стать частью проекта Рунический путь.

Также в планах властей муниципалитета — начать реставрацию здания бывшей учительской семинарии. Здание было построено в 1780 году, как главный усадебный дом владельца села графа Салтыкова. Сейчас этот объект является памятником культурного наследия федерального значения.

В подведении итогов социально-экономического развития района принял и заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов. Среди главных достижений Поречья — рост промышленного производства, большая доля выручки приходится на предприятие по добыче гипса.

На новые рынки сбыта планирует выйти завод, выпускающий артезианскую воду. Пик продаж пришелся на лето. Всего в районе действует свыше 450 субъектов МСП. Вице-премьер Дмитрий Краснов рассказал о действующих мерах поддержки и заострил внимание властей на разработку «инвестиционных профилей». Такие документы уже появились у четырёх муниципалитетов.

«Если Порецкий район включится в разработку «инвестиционного профиля», то муниципалитет получит необходимую поддержку. В целом у нас разработано так называемое «инвестиционное меню» , с тремя уровнями поддержки. Мы заинтересованы в том, чтобы в районах развивался бизнес. Предпринимательство — это потенциал о котором не надо забывать. Есть смысл пересмотреть взаимодействие республиканской и муниципальной власти в реализации предстоящих задач», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Также вице-премьер рекомендовал ориентироваться на программу социально-экономического развития. Муниципалитет должен включить инвестиционные проекты в комплексную стратегию, чтобы претендовать на финансирование.

Минэкономразвития Чувашии.